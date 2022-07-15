شاعرات وممثلات يرفعن صوت بلدانهن الجريحة في مهرجان فرنسي 

2022/07/15 | 23:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفينيون‭ (‬فرنسا‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬من‭ ‬أفغانستان‭ ‬إلى‭ ‬لبنان‭ ‬مرورا‭ ‬بسوريا،‭ ‬ترفع‭ ‬شاعرات‭ ‬وممثلات‭ ‬ومخرجات‭ ‬مسرحيات‭ ‬صوت‭ ‬بلدانهنّ‭ ‬الجريحة‭ ‬التي‭ ‬ابتعدن‭ ‬عنها‭ ‬قسراً،‭ ‬خلال‭ ‬مشاركتهن‭ ‬في‭ ‬مهرجان‭ ‬أفينيون‭ ‬المسرحي‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬فرنسا‭.‬ وفي‭ ‬ما‭ ‬يلي‭ ‬لقاءات‭ ‬أجرتها‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬مع‭ ‬ثلاث‭ ‬منهن‭.‬ استعان‭ ‬المهرجان‭ ‬الفرنسي‭ ‬المصنف‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬مهرجانات‭ ‬العروض‭ ‬الحية‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ […]

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