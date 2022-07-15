نظام النقل الخارق للملياردير ماسك لا يزال حبراً على ورق 

2022/07/15 | 23:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬نظام‭ ‬النقل‭ ‬هايبرلوب‭ ‬الذي‭ ‬طرحه‭ ‬الملياردير‭ ‬غريب‭ ‬الأطوار‭ ‬إيلون‭ ‬ماسك‭ ‬قبل‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬ويهدف‭ ‬إلى نقل‭ ‬الركاب‭ ‬برحلات‭ ‬تزيد‭ ‬سرعتها‭ ‬عن‭ ‬ألف‭ ‬كيلومتر‭ ‬بالساعة،‮ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ترجمة‭ ‬عملية‭ ‬رغم‭ ‬استمرار‭ ‬شركات‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬عليه‭.‬ ‮ ‬ويلاحظ‭ ‬الخبير‭ ‬ريك‭ ‬غديس‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬كورنيل‭ ‬قرب‭ ‬نيويورك‭ ‬أنّ‭ ‬الأمر‭ “‬مماثل‭ ‬لأولى‭ ‬أيام‭ ‬الطيران‭”‬،‭ […]

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