العثور على رسم بورتريه ذاتي لفان غوخ في اسكتلندا 

2022/07/15 | 23:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادنبره‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬عثر‭ ‬متحف‭ ‬اسكتلندي‭ ‬على‭ ‬رسم‭ ‬بورتريه‭ ‬ذاتي‭ ‬لفنسنت‭ ‬فان‭ ‬غوخ‭ ‬في‭ ‬الجهة‭ ‬الخلفية‭ ‬للوحة‭ ‬أخرى‭ ‬أنجزها‭ ‬الرسام‭ ‬الهولندي‭ ‬الشهير،‭ ‬ووصف‭ ‬القائمون‭ ‬على‭ ‬الموقع‭ ‬الخميس‭ ‬هذا‭ ‬الاكتشاف‭ ‬بأنه‭ “‬نادر‭ ‬للغاية‭”.‬ حصل‭ ‬هذا‭ ‬الاكتشاف‭ “‬المذهل‭” ‬بعد‭ ‬دراسة‭ ‬بالأشعة‭ ‬السينية‭ ‬للوحة‭ “‬بورتريه‭ ‬قروية‭” ‬التي‭ ‬أنجزها‭ ‬فان‭ ‬غوخ‭ ‬سنة‭ ‬1885،‭ ‬قبل‭ ‬معرض‭ ‬مخصص‭ ‬للانطباعية‭ […]

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