مقدمة برامج سابقة تشغل منصب وزير خارجية دولة اوربية

2022/07/15 | 23:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال المتحدث باسم الائتلاف الحاكم في بلجيكا جورج لويس بوشيه، إنه سيتم تعيين المذيعة التلفزيونية السابقة أدجا لبيب، كوزيرة للخارجية بعد استقالة صوفي فيلميس من هذا المنصب.

وأضاف المتحدث، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: “تم اتخاذ القرار، وفي القريب العاجل سنتوجه للقاء ملك البلاد”.

ومن المتوقع أن يستقبل ملك بلجيكا فيليب، الوزيرة الجديدة يوم الجمعة لتؤدي اليمين الدستورية.

وسيحضر فعالية أداء القسم، رئيس الوزراء البلجيكي الكسندر دي كرو.

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