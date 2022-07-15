العراق والسعودية يوقعان اتفاقية الربط الكهربائي الخليجي

2022/07/15 | 23:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وقعت الحكومة العراقية على اتفاقية الربط الكهربائي الخليجي مع المملكة العربية السعودية.وقالت وسائل اعلام محلية، أن “العراق وقع مع الجانب السعودي اتفاقية ربط الطاقة الكهربائية مع الخليج”.وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد وصل في وقت سابق من اليوم إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في قمة جدّة للأمن والتنمية.وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الامريكي جو بايدن، عن اتفاق لربط شبكة الطاقة الكهربائية في العراق بشبكة مجلس التعاون الخليجي.

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