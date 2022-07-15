2022/07/15 | 23:51 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الرياض تطالب بضم تقييد الصواريخ البالستية الإيرانية الى شروط الملف النووي جدة-(أ ف ب) – الزمان قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في مؤتمر صحفي بجدة عقب اجتماعه مع العاهل السعودي وولي عهده اتفقنا حول تسوية أوسع في اليمن ، وناقشنا احتياجات السعودية الأمنية ، ونشر شبكة الفيف جي وكذلك امن الطاقة.
وناقشنا حقوق الانسان […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن من جدة:ناقشنا احتياجات السعودية الدفاعية وتخفيف اعتماد العراق على إيران) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وناقشنا حقوق الانسان […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن من جدة:ناقشنا احتياجات السعودية الدفاعية وتخفيف اعتماد العراق على إيران) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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