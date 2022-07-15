بايدن‭ ‬من‭ ‬جدة‭:‬ناقشنا‭ ‬احتياجات‭ ‬السعودية‭ ‬الدفاعية‭ ‬وتخفيف‭ ‬اعتماد‭ ‬العراق‭ ‬على‭ ‬إيران

2022/07/15 | 23:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض‭ ‬تطالب‭ ‬بضم‭ ‬تقييد‭ ‬الصواريخ‭ ‬البالستية‭ ‬الإيرانية‭ ‬الى‭ ‬شروط‭ ‬الملف‭ ‬النووي جدة‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬الزمان‭ ‬ قال‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬بجدة‭ ‬عقب‭ ‬اجتماعه‭ ‬مع‭ ‬العاهل‭ ‬السعودي‭ ‬وولي‭ ‬عهده‭ ‬اتفقنا‭ ‬حول‭ ‬تسوية‭ ‬أوسع‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬،‭ ‬وناقشنا‭ ‬احتياجات‭ ‬السعودية‭ ‬الأمنية‭ ‬،‭ ‬ونشر‭ ‬شبكة‭ ‬الفيف‭ ‬جي‭ ‬وكذلك‭ ‬امن‭ ‬الطاقة‭.‬وناقشنا‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان‭ […]

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