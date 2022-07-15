التدفؤ على موقد مقولة بايدن

2022/07/15 | 23:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام هناك‭ ‬وهم‭ ‬عربي‭ ‬كبير،‭ ‬في‭ ‬التعاطي‭ ‬مع‭ ‬الأمريكي‭ ‬مع‭ ‬إيران‭.‬وجاءت‭ ‬الزيارة‭ ‬الرئاسية‭ ‬الامريكية‭ ‬لجو‭ ‬بايدن‭ ‬لتعزز‭ ‬حقيقة‭ ‬فرض‭ ‬واقع‭ ‬التعاطي‭ ‬الخليجي‭ ‬الإيجابي،‭ ‬وربما‭ ‬الولائي‭ ‬أحيانا،‭ ‬مع‭ ‬إيران،‭ ‬اذ‭ ‬جرى‭ ‬الإسراع‭ ‬في‭ ‬الابراق‭ ‬الخليجي‭ ‬الى‭ ‬طهران‭ ‬بأن‭ ‬تصحيح‭ ‬العلاقات‭ ‬وتعزيزها‭ ‬هو‭ ‬الهدف‭ ‬المنشود‭ ‬مع‭ ‬استقرار‭ ‬التمثيل‭ ‬الدبلوماسي،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬ان‭ ‬المباحثات‭ ‬السعودية‭ ‬الإيرانية‭ […]

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