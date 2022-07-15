القاهرة تبلغ واشنطن بموقفها ومستشار الرئيس الاماراتي: نسعى لإرسال سفيرنا الى طهران

2022/07/15 | 23:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬دبي‭ -‬ا‭ ‬ف‭ ‬ب‭ ‬ أكد‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬مراسل‭ ‬الزمان‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬أن‭ ‬مصر‭ ‬أبلغت‭ ‬الإدارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬رفضها‭ ‬الانخراط‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬تحالفات‭ ‬عسكرية‭ ‬موجهة‭ ‬ضد‭ ‬إيران‭ ‬لأن‭ ‬التوترات‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬لا‭ ‬تحتمل‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ ‬صراعات‭ ‬جديدة،‭ ‬وأضاف‭ ‬المصدر‭ ‬أن‭ ‬الهدف‭ ‬الأساسي‭ ‬الذي‭ ‬يسعى‭ ‬له‭ ‬بايدن‭ ‬خلال‭ ‬زيارته‭ ‬للمنطقة‭ ‬يتعلق‭ […]

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