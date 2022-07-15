بايدن يقول إنه بحث قضية خاشقجي مع محمد بن سلمان.. ويكشف رد ولي العهد

2022/07/15 | 23:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، إنه أثار مسألة مقتل الصحفي جمال خاشقجي مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

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