2022/07/15 | 23:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد وصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، إلى المملكة العربية السعودية يرافقه وفد حكومي رفيع للمشاركة في قمة جدّة للأمن والتنمية.وذكر بيان لمكتبه الاعلامي ورد لـ /المركز الخبري الوطني/، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ولي العهد السعودي يستقبل الكاظمي..



صور المركز الخبري الوطني.

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