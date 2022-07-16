2022/07/16 | 00:00 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: bvcPUfyEkLE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بمشاركة #الكاظمي.. مؤتمر الكبار في الشرق الأوسط يناقش تحديات أمنية واقتصادية هائلة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بمشاركة #الكاظمي.. مؤتمر الكبار في الشرق الأوسط يناقش تحديات أمنية واقتصادية هائلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).