الإطار يعلن مخرجات اجتماعه بشأن تشكيل الحكومة وانتخاب الرئيس

2022/07/16 | 00:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلن الإطار التنسيقي، اليوم الجمعة، تفاصيل اجتماعه بشأن تشكيل الحكومة وانتخاب رئيس الجمهورية.وقال بيان للإطار ورد لإيرث نيوز، إن “الاطار التنسيقي عقد اجتماعه الاعتيادي رقم 101 لمناقشة مجمل التطورات السياسية وبالأخص موضوعة تشكيل الحكومة وانتخاب رئيس الجمهورية”.وأضاف، أن “الاطار التنسيقي انعقاده الدائم في جلسة مفتوحة ومستمرة لاختيار رئيس الوزراء خلال […]

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