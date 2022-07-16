2022/07/16 | 00:22 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: بحث الاطار التنسيقي في 07/15/2022 تشكيل الحكومة وانتخاب رئيس الجمهورية.نص البيان بيان عقد...

ظهرت المقالة أجواء ايجابية تسود اجتماع الاطار وحسم اسم رئيس الوزراء خلال يومين أولاً على المسلة.

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