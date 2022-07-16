بايدن يعلن موعد مغادرة قوات حفظ السلام لجزيرة تيران السعودية

2022/07/16 | 00:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال بايدن في كلمة خلال زيارته إلى جدّة بعد لقائه مسؤولين سعوديّين إنّ "قوّات حفظ السلام الدوليّة بما فيها القوّات الأميركيّة ستغادر جزيرة تيران في البحر الأحمر حيث كانت منذ أكثر من 40 عاما".

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