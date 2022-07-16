بايدن عن لقائه بمحمد بن سلمان: أثرت قضية مقتل جمال خاشقجي

2022/07/16 | 00:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم الجمعة، إنه أثار قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي خلال لقائه مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

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