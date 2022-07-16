مخرجات اجتماع الإطار التنسيقي بشأن انتخاب رئيس الجمهورية

2022/07/16 | 01:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن "الإطار التنسيقي" اليوم الجمعة، مخرجات اجتماعه، بشأن انتخاب رئيس الجمهورية، وتشكيل الحكومة المقبلة. وذكر بيان صدر عن الإطار: إن "الإطار التنسيقي عقد اجتماعه الاعتيادي رقم (101) لمناقشة مجمل التطورات السياسية، وبالأخص موضوعة تشكيل الحكومة وانتخاب رئيس الجمهورية".



وقال إن "الاطار التنسيقي أقر انعقاده الدائم في جلسة مفتوحة ومستمرة لاختيار رئيس الوزراء خلال الايام القليلة القادمة وفق الاليات التي وضعها الاطار لذلك ".



ودعا التنسيقي، "رئاسة مجلس النواب الى عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية خلال هذا الاسبوع لغرض اكمال الاستحقاقات الدستورية".



كما طالب "الأطراف الكردية بتكثيف حواراتهم والاتفاق على شخص رئيس الجمهورية، أو الية اختياره، قبل عقد جلسة مجلس النواب من اجل الاسراع في اكمال متطلبات تشكيل الحكومة والمباشرة بتنفيذ خطوات البناء والاعمار والخدمات وغيرها مما ينتظره شعبنا الابي".





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