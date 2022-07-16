انفراجة خلال 48 ساعة.. قيادي في الفتح يتحدث عن شخصية رئيس الحكومة

2022/07/16 | 01:00 - المصدر: بغداد اليوم

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كشف القيادي في تحالف الفتح، نعيم العبودي، عن قرب تسمية رئيس الوزراء، وذلك بعد اجتماع قادة الإطار التنسيقي.وقال العبودي في تدوينة عبر "تويتر": إن "المعلومات الواردة تقول إن الأجواء التي رافقت اجتماع الإطار التنسيقي اليوم جاءت إيجابية".



وأضاف، أن "الأمور ماضية باتجاه الحسم خلال 48 ساعة حول شخصية رئيس الوزراء".وتابع، أن "‏المطلوب أن لا تكون الحكومة القادمة حكومة جدلية، وأن تمثل كل تطلعات العراقيين".

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