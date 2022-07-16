لماذا ينكرون التضحيات والدماء؟

2022/07/16 | 01:07 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وليد الطائي لا تمر خطبة او مناسبة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الا وهاجم وانتقد...

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