بالصور:مقترح بوضع رقم مجاني للابلاغ عن هدر المياه ..ترشيد المواطن لاستخدام الماء يساعد في مواجهة الجفاف

2022/07/16 | 01:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظروف مناخية صعبة يمر بها العراق ودول

عدة في المنطقة قل فيها المطر والثلوج

والسيول الناتجة عنها تنذر بالخطر

وتضعنا على ابواب الجفاف بعد ان قطعت

عنا موارد مائية كثيرة وجفت انهر واهوار

فصار لزاما على ال

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