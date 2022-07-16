«فاو» تحذر من تأثير الجفاف على سكان الأهوار بالعراق

2022/07/16 | 01:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة

للأمم المتحدة (فاو)، اليوم الجمعة، من

تأثير الجفاف على الأهوار وسكانها

جنوبي العراق، داعية لاتخاذ إجراءات

عاجلة لمساعدة مربي الجواميس لمواجهة

تغيرات المناخ ونقص الم

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