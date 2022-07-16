محكمة كاس تجدّد رفضها مشاركة روسيا في بطولات الفيفا واليويفا

2022/07/16 | 01:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفضت محكمة التحكيم الرياضي الدولية

(كاس) الاستئناف المقدم من روسيا ضد قرار

حرمان فرقها ومنتخباتها من المشاركة في

البطولات التابعة للاتحادين الدولي

(فيفا) والأوروبي (يويفا) لكرة القدم.

وفرض كل من الف

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