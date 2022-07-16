2022/07/16 | 01:15 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: aE49_9m8_wA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. احمد الياسري : صلاة الجمعة تعد استعراضا سياسيا ناجحا بامتياز) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. احمد الياسري : صلاة الجمعة تعد استعراضا سياسيا ناجحا بامتياز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).