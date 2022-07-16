كيف أثار بايدن قضية خاشقجي مع ولي العهد السعودي؟ الجبير يوضح لـCNN

2022/07/16 | 01:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عادل الجبير، وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، في مقابلة مع مذيع CNN وولف بليتزر، جانبًا مما دار بين الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مشيرًا إلى أن بايدن ذكر قضية مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي في مراسم الاستقبال.

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