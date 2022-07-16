الكاظمي: العراق سيطرح إنشاء بنك للتنمية المشتركة في قمة جدة

2022/07/16 | 02:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أن العراق سيطرح إنشاء بنك للتنمية المشتركة بين الدول المجتمعة في قمة جدة يخصص للمشاريع المشتركة.وقال الكاظمي في مقابلة مع العراقية الإخبارية تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "العراق أصبح يشغل موقعاً مهماً في السياسة الدولية ورقماً مؤثراً بين الدول العربية"، لافتا الى ان "العراق سيطرح في قمة جدة إنشاء بنك للتنمية المشتركة بين الدول المجتمعة يخصص للمشاريع المشتركة".وأضاف، أن "البنك المشترك سيخلق فرص عمل كبيرة للشباب العراقي"، مبينا ان "العراق دولة مهمة في المنطقة ولن يكون إلى جانب محور بعينه".وتابع: "انجزنا الربط الكهربائي الخليجي وهو يشكل عاملاً مهماً في توفير الطاقة الرخيصة للعراق".وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد وصل في وقت سابق من اليوم إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في قمة جدّة للأمن والتنمية.

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