زيارة بايدن للقدس الشرقية.. رسالة الأعلام

2022/07/16 | 02:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت زيارة الرئيس الأميركي، جو بايدن للقدس الشرقية الجدل في إسرائيل بعدما رصدت السيارة التي يركبها التي تعرف باسم "الوحش" وهي تحمل الأعلام الأميركية فقط، من دون وجود العلم الإسرائيلي.

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