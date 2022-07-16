محلل: تصريحات بايدن حول الربط الكهربائي للعراق بالخليج استعراض عضلات

2022/07/16 | 02:03 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: وقعت الحكومة العراقية، الجمعة، على اتفاقية الربط الكهربائي الخليجي مع المملكة العربية السعودية.وكان رئيس...

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