الجبير يوضّح لـCNN ما إن كان بايدن قد ضغط على السعودية لزيادة إنتاج النفط

2022/07/16 | 02:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال عادل الجبير، وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، في مقابلة مع مذيع شبكة CNN وولف بليتزر، إن المملكة العربية السعودية "أوضحت خلال العقود الماضية أنها تسعى لضمان استقرار السوق و أنها تبحث في أساسيات العرض والطلب وأنها تعمل ضمن أوبك والآن داخل أوبك بلس لضمان تزويد الأسواق بالنفط الخام بشكل كافٍ"، مؤكدًا أن الرئيس الأمريكي لم يضغط على حكومة بلاده لزيادة إنتاجها من النفط، ومشيرًا إلى حرص السعودية "على الحفاظ على الاستقرار في الأسواق".

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