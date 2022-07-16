توقيع 18 اتفاقية بين السعودية وأمريكا في عدة مجالات منها الطاقة والفضاء

2022/07/16 | 02:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقعت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، يوم السبت، 18 اتفاقية ومذكرات للتعاون المشترك في مجالات الطاقة والاستثمار والاتصالات والفضاء والصحة، وذلك على هامش زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المملكة.

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