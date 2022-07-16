برلمانيون بريطانيون وأميركيون ينددون بـ

2022/07/16 | 03:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشارك بايدن في قمّة لزعماء دول الخليج في السعوديّة السبت يحضرها السيسي الذي تعدّ بلاده أحد أكبر الحلفاء الإقليميّين للولايات المتحدة.وتستضيف مصر أيضًا مؤتمر "كوب 27" المقرّر عقده في نوفمبر.

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