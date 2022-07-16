بايدن: لستُ نادمًا على تهديداتي للسعودية

2022/07/16 | 03:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الجمعة، أنه ليس نادما على تهديداته بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي بجعل السعودية دولة منبوذة.وقال بايدن للصحفيين خلال زيارته إلى المملكة: “لست نادما على أي شيء قلته.ما حدث لخاشقجي كان فظيعا”.ووصل بايدن يوم الجمعة إلى السعودية، حيث استقبله ولي العهد الأمير محمد بن […]

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