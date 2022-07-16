على هامش قمة جدة.. توقيع عقد الربط الكهربائي بين الشبكة الخليجية وجنوب العراق

2022/07/16 | 03:16 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض - مباشر: وقعت هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزارة الكهرباء في جمهورية العراق على هامش قمة جدة للأمن والتنمية التي تستضيفها المملكة، عقد الربط بين شبكة الربط الخليجي وشبكة كهرباء جنوب جمهورية العراق.جاء توقيع …

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