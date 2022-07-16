ولي العهد السعودي ورئيس وزراء العراق يبحثان فرص التعاون الواعدة

2022/07/16 | 03:16 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض - مباشر: التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء السعودي، في جدة، بوقت مبكر من اليوم السبت، مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء في جمهورية العراق.وعقد ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء العراقي جلسة مباحثات لاستعراض …

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