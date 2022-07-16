بيان سعودي أمريكي بشأن عدة قضايا منها إيران وجزيرة تيران واليمن

2022/07/16 | 04:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، على "أهمية منع إيران من الحصول على سلاح نووي، وضرورة ردع التدخلات الايرانية في الشؤون الداخلية للدول"، وفقا لبيان مشترك تناول العديد من القضايا.

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