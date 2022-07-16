مقتل محام بهجوم مسلح في النجف

2022/07/16 | 04:03 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر محلي، السبت، بمقتل محام بهجوم مسلح في محافظة النجف.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "محامياً قتل بهجوم مسلح بالقرب من داره في ملحق قرية الغدير".

ولم يذكر المصدر المزيد من التفاصيل.

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