تفاصيل بيان

2022/07/16 | 04:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت الولايات المتحدة والسعودية بيانا مشتركا أكدتا فيه على تعزيز مصالحهما المشتركة، والدفع برؤية مشتركة من أجل تحقيق المزيد من السلام والأمن للوصول إلى شرق أوسط مزدهر ومستقر.

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