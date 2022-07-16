برشلونة يحسم صفقة ليفاندوفسكي

2022/07/16 | 04:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعكشفت تقارير صحفية إسبانية عن أن نادي برشلونة حسم صفقة التعاقد المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، من بايرن ميونيخ الألماني، على أن يتم الإعلان الرسمي عنها مطلع الأسبوع الحالي.وكانت تقارير صحفية، قد أفادت بعزم البارسا على التقدم خلال ساعات بعرض جديد، قد يلبي مطالب النادي الألماني، الذي لا يريد التفاوض سوى بتلقيه عرض لا يقل عن 50 مليون يورو.لكن برشلونة في الوقت ذاته، أثار الجدل الجمعة، بعد تقديم البرازيلي رافينيا لوسائل الإعلام بعد التعاقد معه.ونشر الحساب الرسمي للنادي الكتالوني تغريدة جاء فيها "الخميس: تقديم عثمان ديمبلي..الجمعة: تقديم رافينيا".ثم أردف بتغريدة غامضة "لا يمكننا الانتظار حتى السبت"، وذلك في إيماء فتحت الباب أمام التنبؤ بإمكانية حسم صفقة ليفاندوفسكي غدا.يأتي ذلك بعدما أفادت تقارير صحفية في وقت سابق بأن برشلونة عازم على إنجاز صفقة الدولي البولندي هذا الأسبوع، وبحد أقصى السبت.

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