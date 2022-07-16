من جدة.. الكاظمي يكشف عن مقترح للعراق يخص الدول المجتمعة

2022/07/16 | 04:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي،

السبت، أن العراق سيطرح إنشاء بنك

للتنمية المشتركة بين الدول المجتمعة.

وقال الكاظمي بحسب التلفزيون الرسمي،

إن "العراق أصبح يشغل موقعاً مهماً في

السياسة الدولية ورقماً

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