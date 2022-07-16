العصائب: 48 ساعة لحسم منصب رئيس الوزراء

2022/07/16 | 04:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف القيادي في حركة عصائب أهل الحق،

نعيم العبودي، عن قرب تسمية رئيس

الوزراء، وذلك بعد اجتماع قادة الإطار

التنسيقي.

وقال العبودي في تغريدة عبر "تويتر"، إن

"المعلومات الواردة تقول إن الأجواء

التي را

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