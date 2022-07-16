أين يقع 60 في المئة من احتياطي النفط في العالم؟

2022/07/16 | 04:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دراسة أن حوالي 65 في المئة من احتياطيات النفط والغاز المكتشفة في العالم تمتلكها شركات نفط حكومية.

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