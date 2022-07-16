عمره تجاوز الـ100 عام.. فندق تاريخي بأمريكا يواكب العصر

2022/07/16 | 05:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كان فندق The Hermitage، وقت افتتاحه عام 2010، ثالث ناطحة سحاب في مدينة ناشفيل الأمريكية، وأول فندق بالمدينة بلغت كلفة بنائه مليون دولار.وقد واجه صعوبات على مدى قرن ونيف من الزمن في عاصمة ولاية تينيسي الأمريكية المتحوّلة باستمرار.

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