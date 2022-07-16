2022/07/16 | 05:06 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وقع مسؤولون أميركيون وسعوديون على 18 اتفاقية ومذكرة تعاون بين البلدين في مجالات الطاقة والاستثمار والاتصالات والفضاء والصحة.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واس: المسؤولون السعوديون والأميركيون وقعوا 18 اتفاقية تعاون) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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