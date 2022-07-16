واس: المسؤولون السعوديون والأميركيون وقعوا 18 اتفاقية تعاون

2022/07/16 | 05:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع مسؤولون أميركيون وسعوديون على 18 اتفاقية ومذكرة تعاون بين البلدين في مجالات الطاقة والاستثمار والاتصالات والفضاء والصحة.

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