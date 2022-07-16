علامات خطر تكشف عمّن قد يجدون في الانتحار خلاصًا لهم.. ما هي؟

2022/07/16 | 05:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانتحار سبب رئيسي للوفاة لدى معظم الفئات العمرية.من خلال ملاحظة عوامل الخطر والعلامات المنبهة يمكن أن يمنح ذلك الناس فرصة للتدخل وإنقاذ حياة أحبائهم.

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