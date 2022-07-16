طائرة ركاب خالية تنقل ألف حقيبة ضائعة من مطار هيثرو إلى ديترويت.. ما قصتها؟

2022/07/16 | 05:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصلت خطوط دلتا الجوية إلى طريقة تعتبرها "مبتكرة" لحل مشكلة الحقائب المفقودة للركاب، الذين يسافرون عبر مطار لندن هيثرو.

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