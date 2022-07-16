منها وجهة إماراتية.. مجلة

2022/07/16 | 05:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مجلة تايم عن قائمة لأفضل 100 مكان في العالم لعام 2022، بينها موانئ المغامرات الناشئة في إمارة رأس الخيمة، إلى السحر الريفي لمقاطعة ديفون الإنجليزية، إليك الوجهات التي ضمتها القائمة.

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