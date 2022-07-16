الأمير مولاي هشام واحتمالات التحول الديمقراطي 

2022/07/16 | 06:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- روبرت سبرنغبورغ ( 77سنة)، خبير أمريكي في شؤون مصر والشرق الأوسط، سبق له أن عمل مستشارا بوزارة الخارجية الأمريكية، مختص في دراسة الاقتصاد السياسي للشرق الأوسط، والسياسة الخارجية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، والصراع الإسرائيلي- الفلسطيني.وله في هذا الشأن مؤلفات.

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