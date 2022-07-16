أزمة في الولايات المتحدة بسبب نقص لقاح

2022/07/16 | 07:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقرت مسؤولة كبيرة في قطاع الصحة العامة، الجمعة بأن الولايات المتحدة التي تتوقع زيادة حالات الإصابة بمرض جدري القرود في الأسابيع المقبلة، ليس لديها حاليا جرعات كافية من اللقاح لتلبية الطلب.

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