توقيع اتفاقية ربط شبكة الكهرباء بين العراق والسعودية

2022/07/16 | 07:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقعت المملكة العربية السعودية والعراق، في جدة امس اتفاقية تاريخية للربط الكهربائي بين شبكة الكهرباء الخليجية وشبكة كهرباء جنوب العراق.وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية، وقعت هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزارة الكهرباء في جمهورية العراق على هامش قمة جدة للأمن والتنمية التي تستضيفها المملكة، عقد الربط بين شبكة الربط الخليجي […]

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