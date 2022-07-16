أوكرانيا تحت النار 

2022/07/16 | 07:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم تكن أوكرانيا تحت نار الجار الروسي بعد حين أنجز المخرج الأميركي الشهير أوليفر ستون فيلمه الوثائقي الذي أطلق عليه اسم(Ukraine Under Fire) سنة 2016.بل كانت لاتزال في مرحلة الانتقال والتعافي السياسي اللذين أعقبا ماعرف بثورة "الميدان" 2014، التي يفتتح المخرج فيلمه بأحداثها ويستند إليها كركيزة ليعبر من خلالها لاحقاً عن رؤاه ورسالته العامة لهذا الفيلم.

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