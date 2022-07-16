صحفي لبايدن: هل أنت نادم على وصفك السعوديين بالمنبوذين؟.. شاهد كيف رد

2022/07/16 | 08:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهه أحد الصحفيين سؤالًا للرئيس الأمريكي، جو بايدن، حول ما إذا كان يشعر بالندم بسبب تصريح سابق له كان قد أدلى به أثناء حملته الانتخابية في عام 2020، حيث وصف فيه "السعودية بالمنبوذة"، وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة جدة السعودية يوم الجمعة، إنه "لا يندم على أي شيء قاله".

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