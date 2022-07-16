2022/07/16 | 08:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر بحث جديد شارك فيه باحثون أوروبيون أن الأفيال قد تملك مفتاح علاج أمراض السرطان لدى الإنسان، وذلك وفقا لما ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة: الأفيال "مفتاح علاج السرطان" لدى البشر) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دراسة: الأفيال "مفتاح علاج السرطان" لدى البشر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).